По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,313 млн и 14, 152 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (40 и 48). Максимальный курс продажи доллара 28,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,56-28,57 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 58, 466 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5300 – 20 000

28,5300 – 30 001

28,5300 – 30 000

28,5300 – 25 000

28,5200 – 20 000

28,5200 – 25 000

28,5200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4000 – 300

28,4800 – 20 005

28,5000 – 1 000

28,5000 – 1 000

28,5000 – 2 500

28,5000 – 5 000

28,5000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.5518

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.4360



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.