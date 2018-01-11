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АМКУ рекомендовал Минфину пересмотреть набсоветы госбанков

АМКУ рекомендовал Минфину пересмотреть набсоветы госбанков

Одни и те же представители государства на должностях в наблюдательных советах госбанков могут быть причиной искажения конкуренции на рынке банковских услуг.

Об этом говорится в рекомендации, которую дал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) Министерству финансов.

“С целью недопущения искажения конкуренции на рынке банковских услуг, принять мероприятия по обеспечению условий назначения председателей и членов наблюдательных советов государственного банка и банка с государственной долей, которые делают невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок”, – говорится в документе.

В АМКУ отметили, что его рекомендации являются обязательными и об их результатах следует сообщить в 30-дневный срок.

Комитет указывает на то, что в настоящее время в каждом из четырех госбанков – ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке – есть члены набсоветов трех других госбанков. Помимо того глава набсовета Ощадбанка является также главой набсовета Укрэксимбанка.

“Рыночное положение банков госсектора и одновременное занятие одними и теми же лицами должностей в органах управления нескольких таких банков может иметь негативное влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг”, – заявили в ведомстве.

В комитете отметили, что Нацбанк также выступает за создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.

По материалам Финансовый клуб
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