Ford обвиняют в манипуляциях с вредными выбросами

К американскому автомобилестроительному концерну Ford предъявлен иск в США по обвинению в манипуляциях с дизельными моторами. В поданном в среду, 10 января, иске юридическая фирма Hagens Berman обвиняет автопроизводителя в применении похожего, как и в компании Volkswagen, устройства для того, чтобы пройти тест на вредные выбросы, сообщает агентство Reuters.
Согласно иску, такие устройства ставились на минимум полмиллиона внедорожников типа F-250 и F-350. Автоконцерн обвиняют в превышении уровня выбросов вредной для здоровья окиси азота в 50 раз. В иске звучат обвинения и в адрес немецкой компании Bosch, которая привлечена также к процессу по Volkswagen, поскольку именно она поставляла вредоносное программное обеспечение.
Ford уже отклонил эти обвинения. Все автомобили автомобилестроителя соответствуют требованиям Американского агентства по охране окружающей среды EPA, заявили в компании. Фирма Bosch, в свою очередь, заявила, что очень серьезно относится к обвинениям в манипуляции с дизельным программным обеспечением, но не комментирует детали судебных процессов.
Юридическая фирма Hagens Berman уже проявляла свою активность в деле с “дизельным скандалом” вокруг Volkswagen, а также подавала подобные судебные иски против Fiat Chrysler, General Motors и Daimler.
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