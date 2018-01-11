Межбанк: доллар вырос до 28,45 из-за дефицита предложения СКВ

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость об существенном расширении гривневой ликвидности и росте средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 34 633,2 млн. грн. к отметке 53 487,0 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.00 повысился, составив 28,42/28,46 UAH/USD.
К 10.39 котировки доллара выросли к отметке 28,44/28,47 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.
По состоянию на 11.06 безналичный «американец», остановив рост, консолидировался на уровне 28,44/28,46 UAH/USD.
По словам источника, рост доллара остановили появившиеся продажи СКВ, которые выровняли рынок в баланс спрос/предложение.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,4300 / 28,4550
евро – 33,9567 / 33,9866
российский рубль – 0,4982 / 0,4990
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1941 / 1,01942
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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