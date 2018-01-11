Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций за несоблюдение ценностей ЕС

В Европейской комиссии изучают возможность увязать получение дотаций от Евросоюза со следованием принципам верховенства права.
Об этом накануне заявил в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, сообщает Deutsche Welle.
Он отметил, что существуют два варианта: ввести санкции против стран, нарушающих базовые ценности ЕС, или материальное поощрение для государств, придерживающихся законов объединенной Европы.
По словам Эттингера, решение должно быть принято до Пасхи по григорианскому календарю. При этом, подчеркнул еврокомиссар, введение подобных критериев возможно только при единогласной поддержке всех государств Евросоюза.
Это, в свою очередь, может привести к тому, что страны, которым грозят подобные санкции, могут блокировать принятие решения.
В настоящее время ЕС ведет расследование реформы польской системы правосудия. Евросоюз, ряд западных государств и правозащитники видят в этих изменениях реальную угрозу независимости судов в Польше. Начатая Брюсселем процедура может привести к лишению Варшавы права голоса в ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3173 26
"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян11 ч. назад - 2058 22
В службе занятости назвали причины «голода» на рынке трудаВчера, 20:00 - 3320 21
По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилей7 ч. назад - 1043 9
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин снова подешевела11 ч. назад - 2284 6
Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих дней9 ч. назад - 3481
Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка14 ч. назад - 3372 1
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3173 26
В Евросоюзе хотят брать плату за въезд5 ч. назад - 2623 2
Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки15 ч. назад - 2496
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками7 ч. назад - 397
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2867 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2289
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1454 2
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1671 1
У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праціОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)