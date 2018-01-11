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Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций за несоблюдение ценностей ЕС

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций за несоблюдение ценностей ЕС

В Европейской комиссии изучают возможность увязать получение дотаций от Евросоюза со следованием принципам верховенства права.

Об этом накануне заявил в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что существуют два варианта: ввести санкции против стран, нарушающих базовые ценности ЕС, или материальное поощрение для государств, придерживающихся законов объединенной Европы.

По словам Эттингера, решение должно быть принято до Пасхи по григорианскому календарю. При этом, подчеркнул еврокомиссар, введение подобных критериев возможно только при единогласной поддержке всех государств Евросоюза.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что страны, которым грозят подобные санкции, могут блокировать принятие решения.

В настоящее время ЕС ведет расследование реформы польской системы правосудия. Евросоюз, ряд западных государств и правозащитники видят в этих изменениях реальную угрозу независимости судов в Польше. Начатая Брюсселем процедура может привести к лишению Варшавы права голоса в ЕС.

По материалам Deutsche Welle
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