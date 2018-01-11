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В Конгрессе США представили законопроект, отменяющий Green Card

В Конгрессе США представили законопроект, отменяющий Green Card

Представители Республиканской партии в Конгрессе США представили проект нового закона о иммиграции, который предусматривает отмену лотореи Green Card и ограничения в сфере воссоединения семей.

Как сообщает DW, законопроект также предусматривает финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщил председатель комитета Палаты представителей по вопросам юстиции Боб Гудлатт журналистам в Вашингтоне в среду, 10 января.

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Издание отмечает, что “Акт, обеспечивающий будущее Америки” (именно так называется законопроект), помимо прочего, предусматривает принятие мер против так называемых городов-убежищ, которые отказываются юридически преследовать нелегалов.

Однако в нем не упоминаются специальные правила предоставления американского “гражданства” для так называемых “мечтателей” – людей, нелегально переехавших в США до 16 лет, которые впоследствии получили образование и работу в стране.

По материалам Deutsche Welle
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