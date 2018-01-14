Boeing в 2017 году установил мировой рекорд по поставке самолетов

Американская авиастроительная корпорация Boeing в 2017 году установила мировой рекорд поставок самолетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается, в прошлом году компания поставила 763 самолета, продолжив лидировать на мировом рынке шестой год подряд.
“Boeing уже шестой год подряд выпускает более коммерческих самолетов, чем любой другой производитель, и установил рекорд в отрасли, поставив 763 самолета в 2017 году, что обусловлено высоким уровнем производства лидеров рынка — самолетов модели 737 и 787”, — говорится в сообщении.
В частности, в минувшем году компания нарастила объемы производства самолетов, пользующихся наибольшей популярностью у заказчиков (737 модель) до 47 машин в месяц. Кроме того, за 2017 год компания получила 912 заказов общей стоимостью 134,8 млрд долларов. Общий объем поставок состоит из 5,864 тыс. новых воздушных судов, что соответствует семилетнему объему производства компании. Напомним, в прошлом году французский авиастроительный гигант Airbus на авиасалоне в Дубае заключил рекордный за всю историю компании контракт на поставку самолетов. Сумма контракта составляет около 49,5 млрд долларов, а объем поставки — 430 самолетов.
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