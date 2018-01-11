ДТЭК Нафтогаз добыл первый миллиард кубометров газа на Полтавщине

ДТЭК Нафтогаз добыл первый миллиард кубометров природного газа с Мачухского месторождения (Полтавская область).

Об этом сообщили в финансово-промышленной группе СКМ, куда входит ДТЭК Нафтогаз.

«В декабря 2017 года добыча природного газа с Мачухского месторождения ДТЭК Нафтогаз с начала его эксплуатации составил 1 млрд кубометров … Мачухское месторождение было открыто 1983, но из-за сложности горно-геологических условий освоить его тогда не удалось. В 2008-2014 годах было пробурено две скважины, дебит одной из которых составил более 1 млн куб. м газа в сутки », – сказано в сообщении.

Мачухское месторождение – одно из самых сложных на территории Украины: глубины залегания продуктивных горизонтов 5200-6000 м.

В 2017 году ДТЭК Нафтогаз провел реконструкцию Мачухской установки подготовки газа, увеличив ее мощность с 1 до 2 млн куб. м газа в сутки. Это связано с новой программой бурения на Мачухському месторождении, которую ДТЭК Нафтогаз планирует начать в 2018 году.

Справка Finance.ua