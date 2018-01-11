Во Франции ограбили отель на сумму более 4 миллиона евро

Во Франции пять человек вечером в среду, 10 января, ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz на сумму более 4 млн евро.
Об этом передает радиостанция RTL.
Согласно информации радиостанции, инцидент произошел вчера около 18:30 по местному времени, когда пятеро мужчин, “некоторые из которых были вооружены топорами”, ворвались в отель.
Сообщается, что неизвестные пробили витрину и украли дорогостоящие украшения. Указано, что общая стоимость украденного превышает 4 млн евро. В ходе полицейской операции были задержаны трое грабителей, еще двое пустились в бега. Отмечено, что в результате нападения никто не пострадал.
В августе во Франции, в коммуне Сан-Дени (пригород Парижа) неизвестные ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне. Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, на территории возле “Стад де Франс”. Машина Сирадзе выходила из автомобильного потока, когда к ней на скутере подъехали двое неизвестных. Нападавшие разбили окно автомобиля и украли дипломатическую сумку.
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