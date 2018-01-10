День финансов, 10 января: запрет Евро-4, Аль Джазира и Гонтарева, Приватбанк и чех

В среду, 10 января, стало известно, что объединяет Гонтареву и Аль Джазиру, Приватбанк и Крумханзля, 3400 грн и превышение скорости. А теперь подробнее:

Al Jazeera и Гонтарева. Украинская инвестиционная компания ICU (до июня 2014 года часть акций компаний принадлежала Валерии Гонтаревой. — Ред.) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом пишет арабское издание Al Jazeera, со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.

Отметим, что Валерия Гонтарева отрицает такое обвинение. “Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств “преступной властью”. Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг – это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать”, – сказала она.

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Конвертационный центр и дело о «рюкзаках Авакова». Московский районный суд Харькова признал виновным одного из фигурантов дела о «рюкзаках Авакова». Обвиняемый фигурант дела был «активным участником «конвертационного центра». Ему поручили изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО «Днипровенд» в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД Украины.

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