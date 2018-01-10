Межбанк: доллар вырос на нехватке предложения СКВ экспортерами

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.
На 11.11 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.
Межбанк: доллар вырос к 28,329 на нехватке предложения СКВ экспортерами и расширении гривневой ликвидности.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,01 коп., на торгах среды понизился на 12,56 коп., оказавшись на уровне 28,3288 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Появление регулятора, к которому подключились своими продажами экспортеры, вызвало коррекцию курса «американца», оказавшегося по состоянию на 11.10 на отметке 28,325/28,335 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Коррекция долларовых цен была продолжена, и к 11.30 СКВ уже находилась на уровне 28,30/28,32 UAH/USD, который не покидала до 12.55, совершив предфинишный подскок на завершении реальной части «зеленой» сессии: 28,32/28,34 UAH/USD.
Здесь доллар оставался до 16.30, снова немного прибавив в этот час: 28,34/28,36 UAH/USD.
На цифре 28,34/28,36 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,3300 / 28,3600
евро – 34,0158/ 33,0518
российский рубль – 0,4968 / 0,4978
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1986 / 1,1987
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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