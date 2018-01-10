Омелян заявил о достижении финального этапа переговоров с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о завершающем этапе переговоров с ирландским лоукостером Ryanair.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

“С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. И я надеюсь, что ее приход состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок по сравнению с теми позициями, которые мы имели в прошлом году”, – рассказал министр.

При этом Омелян отметил, что в 2017 году переговоры с лоукостером проходили очень легко, однако были большие возможности сорвать их.

Напомним, что Омелян рассказал о возможной “хорошей новости” о пришествии Ryanair на украинский авиарынок в январе 2018 года.

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Ранее министр анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. “Будет в следующем году – 200%”, – заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.