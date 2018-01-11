Under Armour показала новые модели умных кроссовок

Фитнес-браслетами уже никого не удивить, спортивная одежда со встроенными датчиками тоже уже не кажется футуристической, так почему бы не выпустить умные кроссовки? Так и поступила компания Under Armour, представившая на выставке CES две новых пары.

Особенно выделяется ярко-красная модель Hovr Phantom — верх этих кроссовок напечатан из перфорированной замши и больше напоминает носок. Hovr Sonic, рассчитанный на спортсменов-бегунов, выглядит более умеренно, сообщает TechCrunch.

Но самое интересное происходит в подошве обуви, где спрятана вся электроника. Там расположен Bluetooth-модуль, акселерометр и гироскоп. Согласно данным компании, батареи должно хватить на весь срок годности кроссовок.

Когда, надев кроссовки, владелец начинает двигаться, система активируется и производит синхронизацию с подключенным смартфоном. Но даже если вы не взяли с собой на пробежку телефон, ничего страшного — система сохранит данные на внутренней памяти и передаст их в приложение, когда вы вернетесь домой. Обувь отслеживает стандартные для трекера параметры: расстояние, длину шага, ритм, чтобы спортсмен мог со временем их корректировать.

Для умной обуви кроссовки Hovr продаются по вполне разумной цене, так что даже если вся эта электронная начинка со временем выйдет из строя или окажется излишней для вас, не беда. Модель Phantom стоит $140, а Sonic — $110. А если вам просто нравится их внешний вид, а гаджеты вас не интересуют, кроссовки обойдутся вам в $130 и $110, соответственно.

Компания Under Armour — не новичок в изготовлении умной обуви. Год назад она выпустила три модели с чипами, которые не только измеряют дистанцию и скорость бега, но и дают советы относительно будущей тренировки: бежать быстрее, поберечь силы или придерживаться среднего темпа.