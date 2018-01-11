Under Armour показала новые модели умных кроссовок

Фитнес-браслетами уже никого не удивить, спортивная одежда со встроенными датчиками тоже уже не кажется футуристической, так почему бы не выпустить умные кроссовки? Так и поступила компания Under Armour, представившая на выставке CES две новых пары.
Особенно выделяется ярко-красная модель Hovr Phantom — верх этих кроссовок напечатан из перфорированной замши и больше напоминает носок. Hovr Sonic, рассчитанный на спортсменов-бегунов, выглядит более умеренно, сообщает TechCrunch.
Но самое интересное происходит в подошве обуви, где спрятана вся электроника. Там расположен Bluetooth-модуль, акселерометр и гироскоп. Согласно данным компании, батареи должно хватить на весь срок годности кроссовок.
Когда, надев кроссовки, владелец начинает двигаться, система активируется и производит синхронизацию с подключенным смартфоном. Но даже если вы не взяли с собой на пробежку телефон, ничего страшного — система сохранит данные на внутренней памяти и передаст их в приложение, когда вы вернетесь домой. Обувь отслеживает стандартные для трекера параметры: расстояние, длину шага, ритм, чтобы спортсмен мог со временем их корректировать.
Для умной обуви кроссовки Hovr продаются по вполне разумной цене, так что даже если вся эта электронная начинка со временем выйдет из строя или окажется излишней для вас, не беда. Модель Phantom стоит $140, а Sonic — $110. А если вам просто нравится их внешний вид, а гаджеты вас не интересуют, кроссовки обойдутся вам в $130 и $110, соответственно.
Компания Under Armour — не новичок в изготовлении умной обуви. Год назад она выпустила три модели с чипами, которые не только измеряют дистанцию и скорость бега, но и дают советы относительно будущей тренировки: бежать быстрее, поберечь силы или придерживаться среднего темпа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - ReutersВчера, 11:15 - 1730 28
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2881 22
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговорВчера, 12:15 - 2300 17
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скоростиВчера, 16:00 - 7023 10
В Украине ликвидировали автозаводВчера, 19:30 - 2160 9
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривныВчера, 09:00 - 8614 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скоростиВчера, 16:00 - 7023 10
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4Вчера, 14:00 - 3200 4
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2881 22
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеекВчера, 12:30 - 2862
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2018
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2046
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1308 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1549 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1159
Межбанк - актуальная информацияВалютний ринок
У Нідерландах заморозили активи Ахметова - ReutersОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості