Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки

Корейский сайт Cetizen на протяжении 510 часов тестировал OLED-экраны iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S7 Edge, чтобы узнать, насколько быстро они поддаются выгоранию.

В каждом из случаев для того, чтобы на дисплее начали появляться заметные признаки остаточного изображения, потребовалось значительно больше времени, чем обычный пользователь тратит на один сеанс использования смартфона.

Все 510 часов телефоны показывали неподвижную картинку при максимальной яркости. Первым признаки выгорания начал демонстрировать iPhone X – это произошло спустя 17 часов после начала теста. Но при этом остаточное изображение было почти незаметно. На Galaxy Note 8 выгорание появилось позже, но по прошествии 62 часов оно было более ярко выражено, нежели на флагмане Apple.

Когда тест завершился, на всех трёх устройствах выгорание, которое могло впоследствии не исчезнуть, было заметно невооружённым глазом.

Cetizen не рассказал, пытался ли вернуть дисплеи в их изначальное состояние.

На OLED-телевизорах остаточное изображение может появляться спустя несколько часов просмотра – особенно когда на экране постоянно виден логотип канала. Однако матрицы таких телевизоров легко поддаются восстановлению. OLED-дисплеи смартфонов производятся совершенно иначе.

Galaxy S7 Edge совсем немного обогнал iPhone X, а Galaxy Note 8 продемонстрировал худший результат. Ранее Apple заявляла, что в дополнение к обычной настройке дисплеев iPhone X использовала дополнительные меры по борьбе с выгоранием. Компания не рассказала, что именно это за меры, но, судя по всему, они как минимум отчасти эффективны.