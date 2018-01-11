Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки

Корейский сайт Cetizen на протяжении 510 часов тестировал OLED-экраны iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S7 Edge, чтобы узнать, насколько быстро они поддаются выгоранию.
В каждом из случаев для того, чтобы на дисплее начали появляться заметные признаки остаточного изображения, потребовалось значительно больше времени, чем обычный пользователь тратит на один сеанс использования смартфона.
Все 510 часов телефоны показывали неподвижную картинку при максимальной яркости. Первым признаки выгорания начал демонстрировать iPhone X – это произошло спустя 17 часов после начала теста. Но при этом остаточное изображение было почти незаметно. На Galaxy Note 8 выгорание появилось позже, но по прошествии 62 часов оно было более ярко выражено, нежели на флагмане Apple.
Когда тест завершился, на всех трёх устройствах выгорание, которое могло впоследствии не исчезнуть, было заметно невооружённым глазом.
Cetizen не рассказал, пытался ли вернуть дисплеи в их изначальное состояние.
На OLED-телевизорах остаточное изображение может появляться спустя несколько часов просмотра – особенно когда на экране постоянно виден логотип канала. Однако матрицы таких телевизоров легко поддаются восстановлению. OLED-дисплеи смартфонов производятся совершенно иначе.
Galaxy S7 Edge совсем немного обогнал iPhone X, а Galaxy Note 8 продемонстрировал худший результат. Ранее Apple заявляла, что в дополнение к обычной настройке дисплеев iPhone X использовала дополнительные меры по борьбе с выгоранием. Компания не рассказала, что именно это за меры, но, судя по всему, они как минимум отчасти эффективны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреПозавчера, 23:20 - 4512 29
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - ReutersВчера, 11:15 - 1728 27
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2862 22
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговорВчера, 12:15 - 2273 17
В Украине ликвидировали автозаводВчера, 19:30 - 2094 10
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривныВчера, 09:00 - 8552 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скоростиВчера, 16:00 - 6970 10
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4Вчера, 14:00 - 3193 4
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2862 22
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеекВчера, 12:30 - 2857
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2018
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2046
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1308 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1549 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1159
Межбанк - актуальная информацияВалютний ринок
У Нідерландах заморозили активи Ахметова - ReutersОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості