Билл Гейтс: «Генная терапия рака искоренит инфекционные заболевания»

Билл Гейтс заявил, что развитие генетических методов лечения рака позволит также победить инфекционные заболевания. Слова Гейтса цитирует Business Insider. Ранее основатель Microsoft вместе с женой Мелиндой инвестировал миллиарды долларов в разработку подобных технологий.

Заявление было сделано во время выступления на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan. Гейтс посвятил свою речь рассказу о перспективах иммунной терапии. Основатель Microsoft выделил несколько компаний, чьи разработки, по его мнению, наиболее важны. Одна из них — Immunocore, которая научилась стимулировать иммунную систему пациентов. Эта технология опирается на генетическое редактирование собственных Т-клеток пациента — по сути, они перепрограммируются для борьбы с опухолями. Тот же принцип применим и для атаки на возбудителей инфекций.

Другая перспективная технология — генная терапия на основе мРНК. Их редактирование и введение обратно в организм человека может привести к усилению иммунного ответа. Метод может оказаться проще и эффективнее стандартных вакцин, особенно в случае эпидемий. На разработку вакцины в среднем уходит 10 лет, а патоген может широко распространиться всего за 90 дней. Технологию редактирования мРНК разрабатывают компании CureVac и Moderna, финансируемые фондом Гейтсов.

После ухода с поста генерального директора Microsoft в 2006 году Билл Гейтс и его жена Мелинда посвятили свою жизнь борьбе с бедностью во всем мире. Искоренение инфекционных болезней, таких как малярия, ВИЧ и туберкулез, является одним из приоритетных направлений для их фонда. По словам Гейтса, существует и множество других факторов, ухудшающих жизнь людей в развивающихся странах (например, недоедание и плохая санитария), но именно борьба с болезнями позволит спасти наибольшее число жизней.