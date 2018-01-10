Tesla начала установку солнечной черепицы в домах клиентов

Солнечная кровля обойдется покупателям недешево — примерно в $220 за квадратный метр. Однако, на нее дается пожизненная гарантия, а предполагаемый срок службы всей инновационной крыши — не менее 30 лет, пишет Electrek.
После неоднократных отсрочек, Tesla официально подтвердила, что начала масштабное производство солнечной кровли и ее установку в домах клиентов, которые внесли депозит в размере $1000 в прошлом году. Чтобы справиться с объемом поставок, компания перенесла производство из калифорнийского Фримонта на крупную фабрику в Буффало, штат Нью-Йорк. На ней уже трудятся около 500 рабочих и планируется, что вскоре фабрика будет производить солнечные элементы общей мощностью 1 гигаватт.
Солнечная крыша, которая производит электричество без использования обычных солнечных панелей, — один из ключевых пунктов стратегии Tesla по созданию «экологичного образа жизни». Он предполагает отказ от ископаемого топлива и использование возобновляемых источников энергии в повседневной жизни. Кровлю, которая на вид не отличается от обычной, но способна обеспечивать весь дом электроэнергией, компания впервые представила еще в октябре 2016 года. Тогда Tesla обещала начать продажи к середине 2017 года. Но в ноябре Илон Маск заявил, что солнечной черепице необходимо пройти шестимесячный испытательный период. Причем, он лично следил за ее качеством: первые солнечные панели были установлены на домах Маска и дюжины сотрудников компании Tesla.
Предзаказы на солнечные крыши компания начала принимать еще в мае 2017, попросив покупателей внести депозит в $1000. Tesla не раскрывает, сколько человек уже стоит в очереди на инновационную кровлю, но она появится на крышах их домов в ближайшие пару месяцев. Это совсем не дешевое удовольствие — клиентам придется отдать примерно $21,85 за квадратный фут (около $220 за квадратный метр). Однако, солнечная крыша от Tesla обойдется на 10-15% выгоднее, чем обычная крыша с солнечными панелями. Более того: Tesla дает пожизненную гарантию на свою солнечную черепицу, а срок службы всего покрытия крыши дома — не менее 30 лет.
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