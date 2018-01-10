Фонд госимущества назвал стоимость Сумыхимпрома для приватизации

Принадлежащий государству Сумыхимпром оценен в 248,8 млн грн для проведения его приватизации в феврале.
Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.
“На продажу выставляется 99,99% акций. Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника”, – написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, что оценку проводило совместное украинско-венгерское предприятие Увекон.
Объявить о продаже госпакета Сумыхимпрома планируется в феврале, приватизация состоится на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Сумыхимпром специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды.
Чистая прибыль предприятия в 2016 году сократилась в 3,7 раза – до 2 млн грн, чистый доход – на 27,5%, до 1,8 млрд грн. В январе-июне-2017 Сумыхимпром снизило чистую прибыль в 3,9 раза – до 7,38 млн грн, чистый доход – на 6,8%, до 936,75 млн грн.
Хозяйственный суд Сумской области в октябре 2011 года начал производство в деле о банкротстве Сумыхимпром. В ноябре-2012 этот же суд начал процедуру санации предприятия.
В начале октября 2017 года суд перевел предприятие на общую процедуру санации, в седьмой раз продлив срок санации на полгода – до 4 апреля 2018 года.
В комитет кредиторов Сумыхимпрома помимо КУА Промышленные инвестиции Дмитрия Чирьева входят также Юкрейниан Кэмикал Продактс Дмитрия Фирташа и Ganarde Ventures Limited. Согласно особенной информации Сумыхимпрома, предприятие продолжает работать с контрагентами, связанными с Group DF Дмитрия Фирташа.
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