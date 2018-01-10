Через сайт украинского разработчика бухгалтерского ПО распространяли троян ZeuS

Сайт украинского разработчика бухгалтерского програмного обеспечения Crystal Finance Millennium (CFM) использовался хакерами для распространения банковского трояна ZeuS.
Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на данные компании Cisco Talos.
Отмечается, что в рамках кампании атаке подверглись более 3000 компьютеров. Среди пострадавших в основном компании из США и Украины. Больше всего зараженных систем среди абонентов провайдера “Укртелеком”.
Кампания проводилась еще в августе 2017 года, однако информацию о ней обнародовали только теперь. Специалисты Cisco Talos сравнили ее с нашумевшей атакой NotPetya, когда бэкдор внедрили в бухгалтерское ПО M.E.Doc.
“Злоумышленники все чаще пытаются злоупотреблять доверительными отношениями между организациями и производителями программного обеспечения в качестве средства достижения своих целей”, — отмечают эксперты.
В отличие от NotPetya, в данном случае вирус распространяли не через уязвимый сервер, а через сайт компании CFM. Жертв заражали по электронной почте. В письмах содержался ZIP-архив с файлом JavaScript, который работал как загрузчик, через который вирус загружался в систему с домена, связанного с сайтом CFM.
Оказавшись на компьютере, вирус активировал перманентный спящий режим, в противном случае создавалась запись реестра для обеспечения исполнения при каждом запуске системы. Далее программа пыталась подключиться к различным C&C-серверам.
В рамках расследования инцидента специалисты зафиксировали 11 925 626 попыток связаться с сервером от 3 216 уникальных IP-адресов.
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