Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Украина готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС.
Об этом пишет AFP.
Новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового “саркофага” – гигантского металлического купола.
“Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера или около 2000 квартир”, – сказал в интервью глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.
По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.
Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупяться в течение семи лет.
“Количество солнечного света здесь такое же, как на юге Германии”, – говорит Варягин.
Украина, которая прекратила закупки природного газа у России, стремится использовать потенциал Чернобыльской зоны отчуждения, которая окружает взорвавшуюся атомную электростанцию и не пригодна к сельскому хозяйству.
Установка огромного купола над руинами поврежденного реактора чуть более года назад позволила реализовать проект солнечной электростанции.
В результате, радиация вблизи завода упала до 10% предыдущих уровней, согласно официальным данным.
Тем не менее, меры предосторожности по-прежнему необходимы: солнечные панели закреплены на основании бетонных блоков, а не размещены на земле.
Почва остается загрязненной, объясняет Варяги.
“Мы не можем бурить или копать здесь из-за строгих правил безопасности”, – говорит он.
В прошлом году консорциум завершил строительство солнечной электростанции мощностью 4,2 мегаватта в радиационной зоне в соседней Беларуси, недалеко от Чернобыля.
Власти Украины предложили инвесторам почти 2500 гектаров (25 квадратных километров) для потенциального строительства солнечных электростанций в Чернобыле.
“Киев получил около 60 предложений от иностранных компаний, в том числе американских, китайских, датских и французских, которые рассматривают возможность участия в будущих солнечных разработках в этом районе”, – сообщает пресс-секретарь Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Елена Ковальчук.
Инвесторов привлекает “зеленый тариф”, который “превышает в среднем на 50 процентов европейские”, – сказал Александр Харченко, исполнительный директор Исследовательского центра энергетической промышленности.
Он добавляет, что дешевая земля и близость энергетических сетей делают Чернобыль особенно привлекательным, хотя западные инвесторы не торопятся – существуют проблемы с безопасностью, а также бюрократия и коррупция.
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