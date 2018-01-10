По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,763 млн и 46,751 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 40). Максимальный курс продажи доллара 28,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,30-28,40 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму более 91,214 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3800 – 18 000

28,3400 – 6 700

28,3400 – 30 000

28,3400 – 25 000

28,3300 – 120 000

28,3300 – 20 000

28,3200 – 59 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2500 – 500

28,2800 – 1 000

28,3000 – 4 600

28,3000 – 5 000

28,3000 – 7 000

28,3300 – 10 000

28,3500 – 1 200





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.2845

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.3807

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.