Акции Kodak выросли на 120% после анонса криптовалюты KodakCoin

Американская компания Kodak объявила о создании собственной криптовалюты KodakCoin, после чего акции компании выросли на 120%, а её капитализация достигла 289 миллионов долларов.

Об этом сообщает vc.ru.

Токен KodakCoin будет использоваться для платформы управления изображениями KodakOne. Предполагается, что она позволит использовать технологии блокчейна для лицензирования и отслеживания фоторабот, а также защиты прав на них.

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Старт ICO намечен на 31 января 2018 года, в нём смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран. Компания обещает соблюдать инструкции по проведению ICO, созданные американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.