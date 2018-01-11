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Western Digital представила самую маленькую в мире флэшку объемом 1 ТБ

Western Digital представила самую маленькую в мире флэшку объемом 1 ТБ

Компания Western Digital в лице своего дочернего предприятия SanDisk представила на выставке CES 2018 несколько новых устройств.

Наиболее интересным из них является прототип «самого маленького в мире флэш-накопителя объемом 1 ТБ с разъемом USB-C». Устройство идеально подходит для использования не только с компьютерами, но со смартфонами на Android, где интерфейс USB-C уже давно не является диковинкой.

Пока что производитель не раскрывает никаких технических параметров новинки. Не говорит SanDisk, когда именно устройство можно будет купить и сколько придется выложить за такую покупку. Впрочем, уже сейчас понятно, что этот «малыш» будет весьма недешевым – обычный накопитель SSD объемом 1 ТБ с разъемом USB-C сейчас стоит около $350.

Другими представленными на выставочном стенде компании устройствами являются самый маленький флэш-накопитель объемом 256 ГБ с интерфейсом USB 3.1 под названием SanDisk Ultra Fit, внешний накопитель SanDisk Extreme Portable SSD со скоростью чтения данных до 550 МБ/с и портативный накопитель Western Digital My Passport Wireless SSD с адаптером беспроводного интерфейса Wi-Fi. Последние два адресованы фотографам и видеографам, которые зачастую работают за пределами студии.

По материалам ITC.ua
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