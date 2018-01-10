Межбанк: доллар растет из-за дефицита предложения СКВ и роста гривневой ликвидности

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.
К 10.29 котировки доллара выросли к отметке 28,32/28,35 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.
По состоянию на 10.54 безналичный «американец», немного замедлив рост, оказался на отметке 28,33/28,35 UAH/USD. По словам источника, рост доллара притормозили появившиеся продажи СКВ, которые выровняли рынок в баланс спрос/предложение.
На 11.11 доллар из-за более активных продаж просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие, отметил собеседник.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,2900 / 28,3200
евро – 33,7924 / 33,8225
российский рубль – 0,4962 / 0,4973
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1942 / 1,1943
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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