Стало известно, сколько средств из денег Януковича уже освоили

На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из более 30 миллиардов гривен денег Януковича.
Об этом в интервью “5 каналу” заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
“На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из около 30 миллиардов, подлежащих специальной конфискации”, – сказал он.
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Заместитель генпрокурора добавил: “Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, ибо когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета, а к концу года указанные средства не освоены, здесь, по меньшей мере, есть определенные сомнения”.
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