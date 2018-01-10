Стало известно, сколько средств из денег Януковича уже освоили

На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из более 30 миллиардов гривен денег Януковича.

Об этом в интервью “5 каналу” заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

“На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из около 30 миллиардов, подлежащих специальной конфискации”, – сказал он.

Читайте также: За рубежом арестовали полтонны золота Януковича

Заместитель генпрокурора добавил: “Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, ибо когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета, а к концу года указанные средства не освоены, здесь, по меньшей мере, есть определенные сомнения”.