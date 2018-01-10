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Стало известно, сколько средств из денег Януковича уже освоили

Стало известно, сколько средств из денег Януковича уже освоили

На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из более 30 миллиардов гривен денег Януковича.

Об этом в интервью “5 каналу” заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

“На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из около 30 миллиардов, подлежащих специальной конфискации”, – сказал он.

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Заместитель генпрокурора добавил: “Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, ибо когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета, а к концу года указанные средства не освоены, здесь, по меньшей мере, есть определенные сомнения”.

По материалам УКРИНФОРМ
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