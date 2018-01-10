Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии в 2018 году на 18% – до 5855 млн кВт/ч. Об этом сообщил в комментарии советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

“Украина в 2018 году планирует увеличить производство электроэнергии на 3,2% до уровня 159 307 млн ​​кВт/ч. Наращивание генерации позволит увеличить экспорт электроэнергии на 18% до 5855 млн кВт/ч ”, – сказал он.

По словам М.Белявского, такие ожидания заложены в прогнозный баланс работы объединенной энергетической системы Украины на 2018 год.

Напомним, за 11 месяцев 2017 год Украина нарастила экспорт электроэнергии на 34,4% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.