Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Европейская комиссия требует от социальных сетей усилить борьбу с нелегальным контентом, в частности, установить короткие сроки для его удаления.
Об этом сообщает EUobserver.
Во вторник в Брюсселе состоялась закрытая встреча нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространения нелегального контента.
Комиссар ЕС по внутренним делам Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.
“Информация об удаленном содержании должна быть предоставлена правоохранительным органам, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства в проведении расследований”, – сказал он.
Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.
Еврокомиссия в сентябре прошлого года заявила, что “то, что незаконно в оффлайне, также является незаконным в интернете”, хотя национальные правила могут отличаться.
Интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.
“Сегодня мы обсуждали с представителями отрасли необходимость более быстрых действий, если это возможно на добровольной основе, – но, если необходимо, мы рассмотрим дальнейшие шаги”, – сказал после встречи еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине28.12.2017, 20:30 - 2103 43
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3750 28
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - Reuters10 ч. назад - 1397 25
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговор9 ч. назад - 1783 15
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 4375 15
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривны12 ч. назад - 6660 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скорости5 ч. назад - 4162 9
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3750 28
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-47 ч. назад - 2790 4
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек9 ч. назад - 2504
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Вчера, 15:10 - 1719
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1942
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1269 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1511 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1120
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...Обговорення статей