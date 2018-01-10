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Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Европейская комиссия требует от социальных сетей усилить борьбу с нелегальным контентом, в частности, установить короткие сроки для его удаления.

Об этом сообщает EUobserver.

Во вторник в Брюсселе состоялась закрытая встреча нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространения нелегального контента.

Комиссар ЕС по внутренним делам Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.

“Информация об удаленном содержании должна быть предоставлена ​​правоохранительным органам, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства в проведении расследований”, – сказал он.

Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.

Еврокомиссия в сентябре прошлого года заявила, что “то, что незаконно в оффлайне, также является незаконным в интернете”, хотя национальные правила могут отличаться.

Интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.

“Сегодня мы обсуждали с представителями отрасли необходимость более быстрых действий, если это возможно на добровольной основе, – но, если необходимо, мы рассмотрим дальнейшие шаги”, – сказал после встречи еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

По материалам Економічна Правда
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