Fisker представила электрокар с дверьми-бабочками и молниеносной зарядкой (фото)

Компания Fisker, основанная Хенриком Фискером, представила прототип электрокара EMotion. Презентация модели состоялась на выставке потребительской электроники CES, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе.

Седан Fisker EMotion построен на карбон-алюминиевой платформе и оснащен дверьми-бабочками – передние и задние двери поднимаются вверх. Длина модели составляет 5085 миллиметров, высота — 1465, а колесная база равна 3018 миллиметрам.

Машина оснащена литий-ионной батареей емкостью 143 киловатт-часа, которая позволяет на одной зарядке проезжать до 640 километров. Серийная версия электрокара, которая появится через два года, будет поддерживать быструю зарядку — на 200 километров пробега ее можно зарядить за девять минут.

Машина также получит набор камер кругового обзора, сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR) и систему автопилота четвертого уровня, разработанную техническим партнером Fisker фирмой Quanergy.

Помимо этого у электрокара будут самозатемняющиеся стекла, 24-дюймовые колесные диски, компоненты аэродинамического обвеса из углеродного волокна и возможность выбора четырех- или пятиместной конфигурации салона.

Производство Fisker EMotion начнется в 2019 году, а первые машины покупатели получат годом позже. Цена базовой версии электрокара составит 130 000 долларов. Компания уже начала принимать предзаказы.

В ноябре прошлого года Fisker запатентовала технологию, которая позволит создавать аккумуляторы с большей площадью поверхности, лучшей проводимостью и плотностью. Электрокары, оснащенные такими батареями, будут способны проезжать на одной зарядке до 800 километров и заряжаться за одну минуту.