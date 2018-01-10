Wizz Air начнет рейсы Львов-Дортмунд раньше заявленного срока

Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта – на два месяца раньше начала объявленного срока.

Об этом сообщает Avianews.

Продажа билетов уже открыта на сайте авиаперевозчика. Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне – они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Сначала Wizz Air планировал начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая. Это уже третье по счету изменение планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как анонсировалось ранее.