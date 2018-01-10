Тарифы-2018: сколько будем платить за коммунальные услуги в новом году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут в Украине каждый год. И наступивший 2018-й не станет, увы, исключением,
Подорожание газа – требование МВФ
МВФ требует от Украины раз в полгода пересматривать цены на газ, чтобы на внутреннем рынке они соответствовали международным рыночным ценам, или “уровню импортного паритета”. Это одно из условий получения Украиной следующих кредитных траншей по программе, рассчитанной до 2020 года.
В соответствии с этими договоренностями, цены на газ для украинцев должны были вырасти еще осенью 2017-го – на 17%. Но украинское правительство попросило зарубежных кредиторов отсрочить выполнение этого требования. МВФ на уступки не пошел, поэтому понятно, что в ближайшее время правительству придется повышать цены на газ. Потому что без этих кредитов Украине пока не обойтись.
Цены на тепло пока снижаются, а дальше все зависит от газа
По прогнозу Минэкономразвития, тарифы на отопление и горячую воду в 2018 году повысятся на 20%. Подорожание может произойти, если по требованию МВФ Украина таки решит повысить цены на газ. И это коснется не всех регионов в равной мере.
Например, перед самым Новым годом НКРЭКУ снизила тарифы на тепло для целого ряда регионов. В Киеве, например, тарифы на тепло от “Киевэнерго” были снижены на 4,1% (до 1355,83 грн/Гкал в месяц при наличии счетчиков и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади – без счетчиков). В Виннице плата за отопление в домах со счетчиками также была уменьшена, хотя и не так существенно – всего на пару копеек (с 1123,71 до 1123,69 грн за 1 Гкал в месяц). В Запорожье отопление для населения подешевело с 1218,56 до 1209,61 грн/Гкал.
Вводится абонплата за воду и отопление
С 10 июня 2018 года вступает в силу новый Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”. Как следствие – украинцев ожидают существенные изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, в соответствии с законом, вводится разделение оплаты за каждую из услуг (за исключением газа и электроэнергии) на несколько частей:
- плата за объем потребленной коммунальной услуги. Т. е. сколько израсходовали воды, электроэнергии и т.д. – оплачиваем по тарифам.
- абонентская плата за обслуживание. Абонплата, которую мы раньше вносили только за пользование стационарным телефоном, теперь вводится для коммунальных услуг по водоснабжению, водоотводу, отоплению, вывозу мусора и т.п.
- плата за обслуживание, текущий ремонт внутридомовых сетей, которые обеспечивают предоставление той или иной коммунальной услуги.
Телефонные тарифы подняли больше для сел
С 1 января 2018 года Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации повысила некоторые граничные тарифы на стационарную телефонную связь. Причем максимальные тарифы для жителей сельской местности выросли больше, чем для горожан.
Так, абонплата за телефон для жителей городов и райцентров выросла менее чем на 3 грн, а для жителей сел и поселков городского типа (кроме райцентров) – на 5 грн. Расценки на установку телефонов и на переоформление договоров остались прежними.
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