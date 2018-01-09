День финансов, 9 января: «молдовское» решение проблем нерастаможенных авто, средняя зарплата в 10 тыс. грн, критерии для физлиц с высоким доходом

Во вторник, 9 января, многие (видно, хорошо отдохнув на праздники) с новыми силами взялись обещать и предлагать украинцам всевозможные решения:

Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию. Народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру соседнего государства. Но, правда, не под копирку, а с некоторыми дополнениями. Какими именно – читайте в заявлении главы налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной.

Средняя зарплата в Украине может подняться до 10 тыс. гривен в 2018. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверен, что это реальные цифры. Более того, он отмечает, что это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс. Кстати, он добавил, что в 2017 году впервые за много лет Украина вошла в новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.

Могут поднять и пенсии на 20%. Об этом уже заявил замминистра соцполитики Николай Шамбир. Новый рост пенсий украинцев намечен властями на 2019 год. Причем ожидается, что он будет выше инфляции и станет автоматическим. А уже в этом году Кабмин обещает пересчитать пенсии военным, учитывая, что их выплаты не индексировались с 2008 года, то есть 10 лет.

Руководить банком теперь можно без профильного образования. Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования. Законодательное нововведение, направленное на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг, было опубликовано в официальной газете парламента “Голос України”. Теперь в законе появилось более точное определение профессиональной пригодности руководителя банка.

В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут официально выбирать себе врача. Представители ведомства отмечают, что в 2018 году коммунальные учреждения первичной помощи должны обеспечить компьютеризацию, выбрать Медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей. И уже с апреля 2018 года начнется старт кампании по выбору врача первичной помощи.

Возможные критерии для физлиц с высокими доходами. Законопроект, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, обнародован на сайте Минфина. Отметим, что среди других критериев предлагается считать физлицами с высокими доходами тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.