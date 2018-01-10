Центр Биржевых Технологий или Microsoft? Работа вашей мечты находится ближе, чем вы думаете!

Наверное, хотя бы раз в жизни каждый житель Украины задавал себе вопрос: “Каково это работать в крупной зарубежной компании?”. Ведь там лучшие условия работы, высокая зарплата, дружеские отношения в коллективе. Но, на самом деле, далеко ездить не нужно, ведь такие компании есть и в Украине.

Центр Биржевых Технологий – это украинская консалтинговая компания, которая переняла опыт крупных мировых компаний. Благодаря этому украинцы теперь имеют возможность работать в перспективной компании недалеко от своего дома.

Современные и комфортные офисы в центре города

Крупные мировые компании, например, такие как Microsoft, выбирают для своих офисов шикарные бизнес-центры в самом сердце крупных городов, где из окон открываются потрясающие виды.

Филиалы Центра Биржевых Технологий также находятся в престижных зданиях в самом центре украинских городов, с красивым видом из окон и обширным пространством внутри. Офисы Центра Биржевых Технологий оборудованы современной техникой и красивой мебелью. У каждого сотрудника есть свое комфортное рабочее пространство и необходимое техническое обеспечение.

Центр Биржевых Технологий награждает и отмечает своих лучших сотрудников

Компания Microsoft предоставляет своим сотрудникам много дополнительных опций: хорошая зарплата и бонусы, работа с великими людьми, комнаты отдыха и многое другое. Центр Биржевых Технологий также ценит своих сотрудников и не оставляет без внимания их достижения и самоотдачу в работе. Сотрудники Центра Биржевых Технологий получают ценные подарки, путевки на отдых за границу, денежные премии и многие дополнительные преимущества.

Нет ограничения по доходу. Все зависит только от Вас

Зарплата среднестатистического сотрудника Microsoft составляет около $137 000 в год. Ударная и результативная работа в Центре Биржевых Технологий всегда поощряется, поэтому у сотрудников компании есть все возможности зарабатывать не меньше, чем в той же Microsoft. Это связано с тем, что ЦБТ использует западную систему мотивации, где есть фиксированная часть (зарплата, ставка), а также бонусная часть.

Современная бонусная система позволяет сотрудникам компании Центр Биржевых Технологий, отзывы сотрудников о которой весьма впечатляющие, зарабатывать практически неограниченный доход. Здесь Вас ожидают и бонусы, и проценты, и премии. Основное требование – результативно трудиться.

Участие в благотворительности

Компания Microsoft часто занимается благотворительностью. Например, в 2017 году основатель этой компании Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование в этом веке, отдав на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft, которые оцениваются в 4,6 млрд долларов.

Центр Биржевых Технологий также участвует в различных благотворительных акциях и проектах. Вместе со своим партнером, благотворительным проектом “Помоги”, – было сделано много добрых дел. Но компания и ее сотрудники не останавливаются на достигнутом. Кому помогает Центр Биржевых Технологий? Это нуждающиеся и больные люди, дети, воины АТО. Коллектив Центра Биржевых Технологий проводит благотворительные вечера и аукционы для сбора средств на лечение деткам. Также компания участвует в поддержке экологии в Украине.

Кто не сможет работать в компании Центр Биржевых Технологий? Отзывы сотрудников

Центр Биржевых Технологий, отзывы сотрудников о которой достаточно хорошие, всегда поддерживает своих работников и их начинания, профессиональный и карьерный рост. Однако есть такие сотрудники, которые из-за недостатка воспитания или переоценки своих способностей становятся высокомерными, проявляя гордыню. Так, некоторые сотрудники перестают выполнять свои обязанности, часто используют нелепые отговорки, опаздывают на работу. Все это приводит к увольнению. В результате такие сотрудники начинают искать виноватых и выплескивают свою злобу в написании негативных отзывов о компании. Конечно же, на имидж компании Центр Биржевых Технологий отзывы сотрудников, уволенных таким образом, никак не влияет.

Важная составляющая в любой работе – это тайм-менеджемент. Без грамотного планирования своего времени, успехов и результатов добиться не получиться. Поэтому компания уделяет особое внимание пунктуальности сотрудников. Время – это деньги, а при правильном его распределении, денег будет еще больше.

Присоединяйтесь к нашему большому и дружному коллективу. Резюме можно отправлять на e-mail: office@cbt.center. Телефон бесплатной горячей линии: 0 800 500 222

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