Аграрии заплатят 100% единого налога в местные бюджеты

В 2018 году местные бюджеты получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, а также 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Есть некоторые новации относительно доходов местных бюджетов. Они получат 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата. Зачисление рентной платы будет осуществляться в следующих размерах: 3% – в бюджеты городов областного значения, ОТГ, 2% – в областные бюджеты, 2% – в районный бюджет, 1% – до сельских, поселковых, городских (городов районного значения) бюджетов “, – написал Зубко.

“Также с этого года в местные бюджеты будут зачислять 100% единого налога, уплачиваемого плательщиками четвертой группы – сельхозпроизводителями, в прошлом году перечисляли 86%”, – отметил министр.

Он также отметил, что государство и в дальнейшем будет финансировать проекты инвестиционного и регионального развития. Соответствующие средства предусмотрены госбюджетом. В частности, 6 млрд гривен – за счет ГФРР, 5 млрд – субвенция на социально-экономическое развитие территорий, 1,9 млрд – субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ, 5 млрд гривен – субвенция на развитие медицины в сельской местности.