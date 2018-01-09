Канал «Украина» – лидер телепросмотра в 2017 году

В 2017 году телеканал «Украина» стал любимым каналом украинцев. По итогам года канал получил первенство по основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. + ), 18 + (города 50 тыс. + ) и 4 + (вся Украина).

По аудитории 18-54 (50 тыс. + ) средняя доля (shr, %) канала «Украина» в 2017 году составила 10,65%*, рейтинг (rat, %) – 1,46%*. По аудитории 18 + (50 тыс. + ): доля – 13%**, рейтинг – 2,23%**. По аудитории 4 + (вся Украина): доля – 12,43%***, рейтинг – 2,09%***.

«Наш успех – это результат системной работы сильной творческой команды. Мы очень внимательны к запросам наших зрителей, к анализу их потребностей и предпочтений. Искренне благодарим наших зрителей, которые ценят наши усилия и выбирают программы канала «Украина». Мы на первых позициях в большинстве слотов. Высокие показатели собирают наши праймовые сериалы, общественно резонансные, информационные и информационно-аналитические проекты, мини-сериалы выходного дня, очень крепким у канала «Украина» является также офф-прайм. Но, прежде всего, я хочу сказать о тех изменениях, на которые мы решились в прошлом году, и которые укрепили наш канал. У нас состоялся ребрендинг выпусков новостей «Сегодня». Мы активно развивали собственное киносериальное производство. Также мы начали осваивать новую для нас территорию юмора в «Шоу Братьев Шумахеров». У нас удачно стартовал большой публицистический проект «Главная тема» с Еленой Кот. Впервые за несколько лет канал подготовил масштабное новогоднее шоу, полностью состоящее из хитов украинской эстрады. На 2018 год у нас также большие планы. Уже в январе зрители увидят и новых ведущих, и новые премьеры, и определенные изменения в любимых программах», – рассказала руководитель телеканала «Украина» Виктория Корогод.

Любимым каналом украинцев в 2017 году «Украину» сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства, кинопоказ выходного дня, более пятидесяти премьер сериалов, эксклюзивные футбольные трансляции матчей национальной сборной и поединков украинских команд в групповых турнирах Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА, информационные и информационно-аналитические программы, зрелищные юмористические шоу, остро социальные проекты.

В течение года первенство в своих слотах (/**) удерживали *«Зірковий шлях», «Реальная мистика», «Сегодня. Выпуск в 19:00», «Агенты справедливости», «История одного преступления», большинство премьерных сериалов как в будни, так и в выходные дни.

Лучшими праймовыми сериалами года стали авантюрная мелодрама «Капитанша» (АВС Film), детективная мелодрама «Спецы» (StarMedia), криминальная мелодрама «Белое-черное» (ABC Film). Показатели популярности «Капитанши» по аудитории 18-54 (50 тыс. ) составили: доля – 16,13%*, рейтинг 4,96%*; по аудитории 18+ (50 тыс. + ) доля – 22,77%**, а рейтинг – 8,59%**. Аудитория сериала превысила 16,16 млн. зрителей***. Детективную мелодраму «Спецы» посмотрели 15,63 млн. украинцев***, доля сериала по аудитории 18-54 (50 тыс. + ) – 12,46%*, рейтинг 3,73%*; по аудитории 18+ (50 тыс. + ) доля – 18,55%**, а рейтинг – 6,70%**. Криминальная мелодрама «Белое-черное» собрала у экранов 15,35 млн. зрителей; доля по аудитории 18-54 (50 тыс. + ) – 13,07%*, рейтинг – 3,91%*; по аудитории 18+ (50 тыс. + ) доля – 20,75%**, рейтинг – 7,70%**.

Высокую заинтересованность зрителей в 2017 году также вызвали украиноязычные сериалы канала «Украина». «Агенты справедливости» по аудитории 18-54 получили долю – 12,19%*, рейтинг 1,32%*; по аудитории 18 + доля – 15,55%**, рейтинг – 2,34%**. Лидером слота в течение года была первая украиноязычная медицинская драма «Дежурный врач» (Film.ua): по аудитории 18-54 доля – 10,80%*, рейтинг – 1,23%*; по аудитории аудиторией 18+ доля – 13,44%**, рейтинг – 2,10%**. За год сериал посмотрели 22,04 млн. зрителей***. Первый праймовый украиноязычный сериал «Доктор Ковальчук» («Паноптикум») собрал аудиторию 18,79 млн.***

Традиционно сильным в течение всего года был офф-прайм канала «Украина». Аудитория проектов собственного производства «Реальная мистика», «Зірковий шлях», «Агенты справедливости» и «История одного преступления» составила 25,85 млн. человек***, 25,15 млн. человек***, 22,63 млн. человек*** и 22,52 млн. человек*** соответственно.

Социальное ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым не только заняло 1 место в этом жанре (*/**) и собрало за год аудиторию почти 30 млн. зрителей***, но и помогло многим украинцам изменить к лучшему очень сложные жизненные ситуации.

Благодаря вниманию журналистов «Говорить Україна» новую семью нашел пятилетний Саша с Черниговщины (мать которого ранее была лишена родительских прав).

Были собраны средства на несколько сложных операций и курсов лечения. Одна из таких историй – помощь 15-летней Иванке Змиевской с редкой патологией позвоночника; после операции девушка смогла вернуться к нормальной жизни.

Благодаря резонансу, который возник после одного из выпусков, суд впервые в истории Украины отменил пожизненное заключение мужчине, который уже провел в местах лишения свободы 14 лет за преступление, которого не совершал.

В феврале состоялся ребрендинг выпусков новостей «События», которые стали частью единого информационного бренда «Сегодня» и начали вещание из новой многофункциональной студии. Аудитория новостей на канале «Украина» за год достигла 31,8 млн. зрителей***. В течение года выпуски «Сегодня» в 19:00 удерживали безоговорочное лидерство в слоте по двум аудиториям: 18-54 (50 тыс. + ) доля – 10,70%*, рейтинг – 2,61%*; по 18+ (50 тыс. + ) доля – 14,14%** рейтинг – 4,73%**. Осенью обновления произошли в эфире информационно-аналитического проекта «События недели» с Олегом Панютой. За год программу посмотрели более 24 млн. зрителей***.

В ноябре успешно стартовал проект о наиболее общественно резонансных проблемах «Главная тема» с Еленой Кот. Первые шесть выпусков «Главной темы» посмотрели 12,72 млн. зрителей***.

В 2017 году сотрудничество с каналом «Украина» начал известный юмористический проект «Братья Шумахеры». Аудитория «Шоу Братьев Шумахеров» за год превысила 16 млн. человек***.

Традиционно, одними из самых популярных в 2017 году стали футбольные трансляции на канале «Украина». Самые высокие показатели здесь получил отборочный матч на Чемпионат мира-2018 между национальными сборными Украины и Хорватии. По аудитории 18-54 доля – 20,46%*; по аудитории 18 + доля – 21,84%**. Всего за 2017 футбол на телеканале «Украина» смотрели почти 21 млн. человек***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54, выборка «50 тыс. +».

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет, выборка «50 тыс. +».

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка «Вся Украина»

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом “Украина”. Данные предварительные на 31 декабря 2017 года, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Справка. «Украина» – один из ведущих национальных телеканалов страны. По итогам 2017 года занимает 1 место в рейтинге общенациональных каналов, с долей 13%, рейтингом 2,23% по аудитории старше 18 лет, выборка «50 тыс. +»

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат Индустриальному Телевизионному Комитету (ИТК), оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный альянс. Данные предоставлены телеканалом «Украина» по показателям rat%, shr%. Детальнее – в глоссарии ИТК.

Общее покрытие телеканала «Украина» на декабрь 2017 года составляет 91,5% всех домохозяйств Украины. Передача сигнала осуществляется при помощи аналоговой передающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2 и через спутник. В эфире информационное, познавательное, развлекательное, художественное и спортивное вещание. Активно развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и сериалов.

Канал «Украина» входит в ООО «Медиа Группа Украина» (объединяет также молодежный телеканал «НЛО TV», тематические каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», тематический канал Индиго TV, «Региональную Медиа Группу», сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию «Диджитал Скринз» (oll.tv), продакшн-компании «Теле Про», Front Cinema и «Допоможемо ТБ», а также холдинг «Сегодня Мультимедиа»). Директор «Медиа Группы Украина» – Евгений Лященко.