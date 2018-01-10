В Китае распознавание лиц будут применять при регистрации брака

Система сможет различать близнецов и идентифицировать лица даже после пластической операции. Власти считают, что это поможет существенно снизить уровень преступлений, при которых мошенники используют чужие паспорта для получения брачных сертификатов, пишет Money Control.
В китайском городе Чунцин начнут применять технологию распознавания лиц при регистрации брака. Дело в том, что в Китае при подаче заявления в ЗАГС необходимо предоставить не только паспорт, но и ряд других документов. Их проверка отнимает довольно много времени, поэтому новая система идентификации существенно упростит процедуру.
Представители центрального ЗАГСа Чунцина отметили, что система начнет работать с января и будет действовать как для граждан Китая, так и для иностранцев. Технология распознавания лиц позволит быстро сравнить фотографию заявителя с базой данных Бюро общественной безопасности. Это исключит возможность неправильной идентификации личности и поможет существенно снизить уровень преступлений, при которых мошенники используют чужие паспорта для получения брачных сертификатов.
Новая система способна «опознать» человека за 0,3 секунды — обычная верификация занимает 10 минут. Разработчики утверждают, что технология сможет различать близнецов (если у них разные отпечатки пальцев) и идентифицировать лица людей, перенесших пластические операции — у прежней системы с этим возникали трудности.
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