В Киеве подешевели отопление и горячая вода

С января 2018 года в Киеве изменились тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Об этом информирует пресс-служба компании Киевэнерго.

Новые тарифы вступили в силу с 31 декабря 2017 года.

С 31 декабря 2017 года тариф на централизованное отопление для домов (квартир) с приборами учета тепловой энергии составляет 1 355,83 грн/Гкал, без приборов учета – 31,55 грн за 1 м² (с НДС).

Стоимость централизованной подачи горячей воды с 31 декабря составляет 80,62 грн за 1 м3 при наличии в доме (квартире) полотенцесушителя, подключенного к системе горячего водоснабжения; при отсутствии полотенцесушителя – 74,53 грн за 1 м3.

Начисления за услуги по централизованному отоплению и подаче горячей воды в декабре будут сформированы следующим образом: за 30 дней месяца – по прежним тарифам и за 1 день – по новым тарифам.

Напомним, в 31 декабря 2017 г. тариф на централизованное отопление для домов (квартир) со счетчиком тепловой энергии составлял 1414,45 грн/Гкал, без счетчика – 32,91 грн за 1 м². Стоимость централизованной подачи горячей воды составляла 84,45 грн за 1 м3 для жилищ с полотенцесушителями и 78,08 грн за 1 м3 – без полотенцесушителей.