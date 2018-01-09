Intel представила два новых микрочипа

Intel показала две новинки: нейроморфный чип для искусственного интеллекта Loihi и квантовый чип Tangle Lake на 49 кубитов, сообщает MIT Technology Review.

На этой неделе Intel представит чип, который учится распознавать объекты в изображениях, снятых на веб-камеру. Казалось бы, ничего особенного, кроме того, что для работы чипу требуется всего одна тысячная от энергии обычного процессора. Устройство Loihi — нейромофный чип, имитирующий в упрощенном виде функции нейронов и синапсов в мозге. Лучшие алгоритмы ИИ уже используют нейронные сети. Нейроморфные чипы — это еще один шаг в этом направлении.

Они менее мощные, чем лучшие из универсальных микрочипов, но благодаря специализации более энергоэффективные, что делает их отличным выбором для мобильных устройств, транспорта и промышленного оборудования.

Нейроморфный чип — попытка Intel найти новые стратегии развития. Бесконечно увеличивать скорость чипов в соответствии с законом Мура не получится, и компании требуются другие решения. Кроме того, Intel хочет отвлечь внимание от проблем, связанных с недавно обнаруженной уязвимостью в системе безопасности сотен миллионов чипов.

Помимо Loihi компания анонсировала на выставке CES в Лас-Вегасе новый квантовый чип Tangle Lake с 49 кубитами. Подробностей Intel пока не сообщает, так что о надежности устройства можно только догадываться. Эта новость ставит Intel в один ряд с IBM, которая выпустила процессор на 50 кубитов в ноябре прошлого года.