В ГНСУ сообщили о провокациях со стороны РФ из-за введения биометрического контроля

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк сообщил о провокационных действиях со стороны РФ в связи с введением биометрического контроля на границе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины”, – отметил Серватюк.

По его словам, пункты пропуска усилены техникой и личным составом, так как ГНСУ ожидает еще больше провокаций со стороны России.

Напомним, 1 января в пунктах пропуска на государственной границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли более трех тысяч иностранцев, из них около двух тысяч – граждане Российской Федерации (РФ).