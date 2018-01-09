По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (57,994 млн и 54,396 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,25 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 98 активных заявок по доллару на сумму более 112,39 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 20 000
28,2000 – 30 000
28,2000 – 70 000
28,2000 – 20 000
28,2000 – 7 300
28,2000 – 25 000
28,2000 – 20 000
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8608 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4082 18
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования5 ч. назад - 856 14
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен10 ч. назад - 2049 14
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2338 8
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8608 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4082 18
Эксперты назвали самые популярные у украинцев Android-смартфоны13 ч. назад - 3320
Что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 2787
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2338 8
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)5 ч. назад - 463
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1635
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1053 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1350 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 988
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядженняОбговорення статей
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг