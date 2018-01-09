По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (57,994 млн и 54,396 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 98 активных заявок по доллару на сумму более 112,39 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2000 – 20 000

28,2000 – 30 000

28,2000 – 70 000

28,2000 – 20 000

28,2000 – 7 300

28,2000 – 25 000

28,2000 – 20 000



ПОКУПАТЕЛЕЙ

– 7 лучших заявок “Продам”:28,1000 – 60028,1500 – 20028,1500 – 1 00028,2000 – 4 00028,2000 – 3 50028,2000 – 7 00028,2100 – 2 700Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.2341Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.1617*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло **Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.