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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (57,994 млн и 54,396 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,25 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 98 активных заявок по доллару на сумму более 112,39 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 20 000
28,2000 – 30 000
28,2000 – 70 000
28,2000 – 20 000
28,2000 – 7 300
28,2000 – 25 000
28,2000 – 20 000


Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1000 – 600
28,1500 – 200
28,1500 – 1 000
28,2000 – 4 000
28,2000 – 3 500
28,2000 – 7 000
28,2100 – 2 700

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.2341
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.1617

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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