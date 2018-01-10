Глава Intel пообещал выпустить обновления для защиты от уязвимостей до конца января

Один из крупнейших производителей чипов Intel выпустит обновления для защиты от Spectre и Meltdown до конца недели для 90% своих процессоров, остальные получат обновления до конца января.
Об этом со сцены выставки CES заявил глава Intel Брайан Кржанич, передаёт TechCrunch.
В чем будут заключаться обновления, Кржанич не уточнил, отметив только, что их влияние на производительность будет зависеть от рабочей нагрузки.
Он также отметил, что Intel не получала никаких сведений о том, что из-за атак Meltdown и Spectre данные на её процессорах были скомпрометированы.
“Я хочу поблагодарить отрасль за то, что она объединилась для решения недавней проблемы безопасности”, — сказал Кржанич.
Информацию о продаже своих акций незадолго до обнародования сведений об уязвимости Кржанич не прокомментировал.
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