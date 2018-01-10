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Глава Intel пообещал выпустить обновления для защиты от уязвимостей до конца января

Глава Intel пообещал выпустить обновления для защиты от уязвимостей до конца января

Один из крупнейших производителей чипов Intel выпустит обновления для защиты от Spectre и Meltdown до конца недели для 90% своих процессоров, остальные получат обновления до конца января.

Об этом со сцены выставки CES заявил глава Intel Брайан Кржанич, передаёт TechCrunch.

В чем будут заключаться обновления, Кржанич не уточнил, отметив только, что их влияние на производительность будет зависеть от рабочей нагрузки.

Он также отметил, что Intel не получала никаких сведений о том, что из-за атак Meltdown и Spectre данные на её процессорах были скомпрометированы.

“Я хочу поблагодарить отрасль за то, что она объединилась для решения недавней проблемы безопасности”, — сказал Кржанич.

Информацию о продаже своих акций незадолго до обнародования сведений об уязвимости Кржанич не прокомментировал.

По материалам Економічна Правда
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