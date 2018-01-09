Межбанк: доллар начал торги с низов на уровне 28,16 на упавшей гривневой ликвидности

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации стартовавшего накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.20 понизился, составив 28,16/28,18 UAH/USD.
К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,16/28,18 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.
По состоянию на 10.49 безналичный «американец», обозначив «медвежий» тренд, оказался на уровне 28,14/28,16 UAH/USD.
По состоянию на 11.16 сохранившееся преобладание покупок СКВ немного приподняло курс доллара на межбанке к отметке 28,19/28,22 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,2000 / 28,2300
евро – 33,9133 / 33,9493
российский рубль – 0,4923/ 0, 4951
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