Какие законодательные нововведения планируют принять в 2018 (инфографика)

В 2018-м планируется немало законодательных нововведений, которые должны улучшить экономические и социальные показатели Украины.
Одним из приоритетных законов в 2018 году является проект приватизации госимущества, который Верховная Рада приняла в первом чтении прошлого года.
По данным правительства, в Украине около 3,5 тысяч госпредприятий убыточны. Новый закон позволит сформировать систему прозрачной продажи этих объектов, благодаря чему государство сможет не только привлечь средства в экономику, но и уменьшить коррупцию. В частности, путем введения электронных прозрачных аукционов.
«Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона и привлечь эффективных собственников», – убежден Президент Украины Петр Порошенко.
Также важной задачей для депутатов является принятие законодательной базы для создания Антикоррупционного суда. В конце декабря парламент отозвал предыдущий законопроект, чтобы позволить Президенту внести новый документ, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям МВФ.
Другой закон, который Верховная Рада должна принять в этом году, касается земельной реформы. Международные партнеры Украины постоянно призывают депутатов запустить оборот земли, однако окончательного проекта пока нет. Зато в конце прошлого года земельный мораторий был продлен еще на один год.
«Мораторий на продажу земли сдерживает производительность агроземель в Украине и приводит к невыгодному положению миллионы небольших земледельцев. Правительство Украины сейчас проводит много работы для этой реформы. Мы верим, что эта инициатива решится на законодательном уровне до весны 2018-го, чтобы можно было открыть рынок в сентябре 2018-го», – отметил Ведущий экономист представительства Всемирного банка Фарук Хан.
Среди прочих приоритетных законов эксперты называют также нормализацию тендерного законодательства, принятие закона об улучшении инвестиционной привлекательности Украины, а также важные для инвесторов изменения относительно валюты и налога на выведенный капитал.
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