СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова

Компания “СКМ” подала апелляцию на решение окружного суда г.Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на компанию.
Отмечается, что апелляционный иск подан 8 января, слушание по делу назначено на 27 февраля.
В пресс-службе СКМ информацию о подаче иска подтвердили, пишет “Интерфакс-Украина”.
Как известно, ранее “Financial Times” сообщила, что Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу “Укртелекома”. Среди замороженных активов – и лондонская квартира Ахметова, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.
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Решение окружного суда Никосии относительно Ахметова было принято 27 декабря.
Отмечается, что Raga Establishment Limited принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко.
“СКМ” должен был обжаловать решение суда до 8 января, в компании заявили, что “категорически не согласны” с определением Кипрского суда, которым активы Ахметова заморожены.
Владение “Укртелекомом” ранее также оспорило правительство Украины, которое стремится вернуть компанию на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.
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