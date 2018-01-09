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СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова

СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова

Компания “СКМ” подала апелляцию на решение окружного суда г.Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на компанию.

Отмечается, что апелляционный иск подан 8 января, слушание по делу назначено на 27 февраля.

В пресс-службе СКМ информацию о подаче иска подтвердили, пишет “Интерфакс-Украина”.

Как известно, ранее “Financial Times” сообщила, что Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу “Укртелекома”. Среди замороженных активов – и лондонская квартира Ахметова, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

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Решение окружного суда Никосии относительно Ахметова было принято 27 декабря.

Отмечается, что Raga Establishment Limited принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко.

СКМ” должен был обжаловать решение суда до 8 января, в компании заявили, что “категорически не согласны” с определением Кипрского суда, которым активы Ахметова заморожены.

Владение “Укртелекомом” ранее также оспорило правительство Украины, которое стремится вернуть компанию на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.

По материалам Дело
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