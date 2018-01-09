Шотландский Глазго переходит на беспилотное метро

Поезда в метро шотландского города Глазго до конца 2020 года станут полностью автономными.
Об этом сообщает N+1 со ссылкой на The Scotsman.
Это означает не только, что метропоезда будут полностью самостоятельно передвигаться по линиям метро, но и то, что в них в это время не будет находиться ни одного сотрудника метрополитена.
В настоящее время в Великобритании уже действуют автономные поезда. Например, такие составы перемещаются по Доклендскому легкому метро в Лондоне, однако в кабине машиниста каждого из них всегда находится оператор, готовый в любой момент принять управление на себя, а также следящий за безопасностью.
Как отмечает издание, поезда в Глазго станут первыми полностью автономными метропоездами в Великобритании.
При этом все такие поезда будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а в особо загруженные дни в некоторых из них все же будут находиться сотрудники метро. Это будет сделано по требованию профсоюза работников метро.
Как ожидается, в конце текущего года в Глазго на участке пути недалеко от стадиона Айброкс начнутся испытания новых автономных поездов, которые планируется завершить в 2020 году.
Испытания будут проводиться в рамках масштабной программы по модернизации метро, на которую планируется потратить 288 миллионов фунтов стерлингов (390,5 миллиона долларов).
Сегодня несколько систем метро в разных странах мира планируют перейти на автономные поезда. Речь, в частности, идет о США и Японии.
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