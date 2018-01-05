За новогодние выходные границу пересекли на 20 тыс. больше людей, чем в прошлом году

В первые дни нового года пограничники оформили более 650 тысяч человек и 150 тысяч транспортных средств, что на 20 тысяч и 15 тысяч больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
“В течение новогодних выходных пассажиро-транспортный поток на государственной границе оставался интенсивным. Всего за первые четверо суток 2018 года пограничники оформили 665 тысяч человек и почти 150 тысяч транспортных средств. При этом эти показатели выше на 20 тысяч и 15 тысяч соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что если в первые два дня пограничники обеспечили пропуск через границу 245 тысяч человек и 50 тысяч автомобилей, то уже в последующие двое суток движение стало более динамичным – в течение 3 и 4 января было оформлено 420 тысяч человек и почти 100 тысяч транспортных средств. Пограничники отметили, что в этот период на пассажиро-транспортный поток среди прочего активно влияет зимний туристический сезон и новогодние и рождественские праздники.
“В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме. Пограничники делают все возможное, чтобы не допускать скопления транспортных средств на границе”, – добавили в ведомстве.
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