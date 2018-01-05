Apple потеряет более 10 миллиардов долларов из-за скандала со старыми айфонами

После скандала со старыми моделями айфонов Apple решила снизить стоимость замены батарей для с 79 долларов до 29 долларов, что принесет компании убытки в размере около 10 млрд долларов.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на подсчеты аналитиков банка Barclays.
Отмечается, что износ аккумулятора является главной причиной покупки новых iPhone. По прогнозам, когда замена батареи станет дешевле, количество продаж iPhone снизится на 16 млн штук.
Как сообщалось, 20 декабря компания Apple признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов.
Apple заявила, что дело в том, что стареющие литиевые батареи подают энергию неравномерно, что может привести к неожиданному отключению iPhone для защиты тонких схем внутри.
После того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone, владельцы айфонов начали подавать иски к Apple.
Apple извинилась за замедление старых моделей и снизила стоимость замены батареи.
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