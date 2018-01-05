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Укрзализныця увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕС

Укрзализныця увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕС

ПАО “Укрзализныця” увеличит количество международных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны ЕС.

Об этом сообщил и.о. председателя правления общества Евгений Кравцов в Twitter.

По его словам, расширение сети международных билетных касс железнодорожники начнут с регионального филиала “Донецкая железная дорога”. Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске.

Как сообщил Кравцов, в 2017 году в международном сообщении Украина – ЕС перевезено в 5,5 раза больше, чем в 2016-м. За 11 месяцев на поездах за границу путешествовали 205 тысяч пассажиров.

“В графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг. мы расширили сеть маршрутов в страны ЕС. Пассажиры могут путешествовать в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Австрию, а в Чехию с пересадкой на станции Кошице на поезд № 240 Кошице – Прага”, – рассказал и.о. главы.

“Мы работаем с коллегами из зарубежных железных дорог для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения. В настоящее время отрабатываем нормативные и технические вопросы”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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