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Volkswagen и Adidas ответили на обвинения по поводу работы в Крыму

Volkswagen и Adidas ответили на обвинения по поводу работы в Крыму

Крупные немецкие компании Volkswagen и Adidas опровергли обвинения по поводу работы своих ритейлеров в оккупированном Крыму в обход санкций.

Об этом пишет DW со ссылкой на ответ на запрос.

“Конечно, бренды концерна Volkswagen соблюдают санкции и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение”, – заявили в компании.

В Adidas ответили, что “в принципе соблюдают действующее законодательство”.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что в ходе мониторинга были выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault, Lexus на оккупированных территориях страны. При этом отмечалось, что дилерские центры компаний предоставляли полный набор услуг.

По материалам НВ
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