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ГФС выявила контрабанду более 100 старинных монет в Черниговской области

ГФС выявила контрабанду более 100 старинных монет в Черниговской области

Сотрудники таможенного поста “Сеньковка” (Черниговская область) Государственной фискальной службы Украины предотвратили попытку вывоза более 100 старинных монет.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, сегодня в зону таможенного контроля указанного таможенного поста по полосе зеленый коридор в направлении выезда из Украины заехал легковой автомобиль Toyota Prado под управлением гражданина Молдовы с тремя пассажирами.

Во время проведения таможенного осмотра автомобиля и личных вещей водителя и пассажиров с использованием металлоискателя, в кармане верхней одежды водителя были обнаружены медные монеты Речи Посполитой (примерно 1700-1800 годов) в количестве 110 штук, монеты серебряные Речи Посполитой – 13 штук, слиток из серебра 999 пробы (примерно 2 грамма), которые имеют признаки культурных ценностей.

Найденные вещи изъяты, направлено уведомление в следственный отдел УСБ Украины в Черниговской области.

По материалам РБК-Украина
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