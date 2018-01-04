В Венеции похитили сокровища индийских магараджей - СМИ

3 января из Дворца дожей в Венеции была совершена дерзкая кража. Пропали драгоценности падишахов Могольской империи и индийских магараджей.

О преступлении информировала венецианская полиция, факт похищения драгоценностей с выставки попал на камеры видеонаблюдения. Украденные украшения находились внутри специального стеклянного стенда. Камеры зафиксировали момент кражи. Видно, как двое мужчин приподнимают крышку стенда, достают драгоценности и убегают.

Грабителям удалось скрыться, несмотря на сработавшую сигнализацию. Инцидент был зафиксирован утром в среду, в последний день экспозиции, на которой демонстрировали 270 изделий эпохи Великих Моголов. Украшения взяты из частной коллекции шейха Аль-Тани.

По данным издания Repubblica, ворам достались две серьги и одна брошь, задекларированная стоимость которых «всего лишь» 30 тыс. евро, однако реально они могут стоить несколько миллионов евро. Сейчас эксперты из Лондона оценивают украденные украшения по фото. Полиция Венеции призвала на помощь в расследовании громкого преступления коллег из Рима.

Коллекция принадлежит правящей семье Катара. Аль-Тани пока воздерживаются от комментариев. Они ждут подробного отчета следователей.