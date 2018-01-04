В процессорах Intel, AMD и ARM обнаружены проблемы с безопасностью

В процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings выявлены серьезные уязвимости в безопасности. Об этом пишет Reuters.
Как отмечается, в среду исследователи раскрыли ряд недостатков безопасности, которые, по их словам, позволили хакерам похитить конфиденциальную информацию практически из всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings.
Исследователи называют два типа атак, которым были даны условные названия Meltdown и Spectre.
Meltdown позволяет поставить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, открывает доступ к данным, хранящимся в памяти ОС.
Spectre нарушает такой барьер между самими приложениями: условно, один сервис может залезть в память другого.
В Intel и ARM настаивают на том, что проблема не является недостатком дизайна, но для ее решения нужно, чтобы пользователи загрузили патч и обновили свою операционную систему.
Один из исследователей Грацского технического университета Дэниэл Грюс назвал Meltdown “вероятно, одной из худших ошибок процессора, которые когда-либо были обнаружены”.
Грюс отметил, что Meltdown будет серьезной проблемой в краткосрочной перспективе, но может быть остановлен программными исправлениями.
“Specter – более сложная ошибка, которая применяется почти ко всем вычислительным устройствам. Она более сложна для хакеров и может стать большой проблемой в долгосрочной перспективе”, – сказал он.
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