Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 411 0

В процессорах Intel, AMD и ARM обнаружены проблемы с безопасностью

В процессорах Intel, AMD и ARM обнаружены проблемы с безопасностью

В процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings выявлены серьезные уязвимости в безопасности. Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, в среду исследователи раскрыли ряд недостатков безопасности, которые, по их словам, позволили хакерам похитить конфиденциальную информацию практически из всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings.

Исследователи называют два типа атак, которым были даны условные названия Meltdown и Spectre.

Meltdown позволяет поставить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, открывает доступ к данным, хранящимся в памяти ОС.

Spectre нарушает такой барьер между самими приложениями: условно, один сервис может залезть в память другого.

В Intel и ARM настаивают на том, что проблема не является недостатком дизайна, но для ее решения нужно, чтобы пользователи загрузили патч и обновили свою операционную систему.

Один из исследователей Грацского технического университета Дэниэл Грюс назвал Meltdown “вероятно, одной из худших ошибок процессора, которые когда-либо были обнаружены”.

Грюс отметил, что Meltdown будет серьезной проблемой в краткосрочной перспективе, но может быть остановлен программными исправлениями.

“Specter – более сложная ошибка, которая применяется почти ко всем вычислительным устройствам. Она более сложна для хакеров и может стать большой проблемой в долгосрочной перспективе”, – сказал он.

По материалам reuters.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018